Римляни - не англійці: експерт пояснив, чому Лаціо не вдався фінальний штурм у грі з Динамо
|Лаціо не вдалося організувати фінальний штурм
Гравці Динамо у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з Лаціо (2:2) після двох пропущених голів швидко прийшли до тями, зробили правильні висновки і виправили ситуацію.
Таку думку в інтерв'ю Footboom висловив нападник Динамо 1980-90-х років Олег Саленко.
Сподобалося те, що динамівці після невдалої десятихвилинки швидко зробили висновки. В цілому, кияни витримали і після того, як рахунок став 2:2 організовано відійшли назад. Лаціо було важко що-небудь створити. Це не англійці...Римляни не змогли завантажити штрафну гостей навісами і створити зверх тиск на оборону і голкіпера", - цитує Саленко dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, Віктор Циганков відкрив рахунок на 52-й хвилині, проте протягом наступної 10-хвилинки римляни двічі вразили ворота Дениса Бойка. Зрівняти рахунок киянам вдалося на 79-й хвилині, коли відзначився Жуніор Мораес.
Після матчу із Лаціо стало відомо, що Динамо входить у топ-5 найрезультативніших команд Ліги Європи.
Коментуючи нічийний результат, керманич Лаціо Сімоне Індзагі заявив, що його команда сильніша за Динамо.
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