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09.03.2018  18:59

Я не такий, як усі думають: Гармаш пояснив свою поведінку у матчі з Лаціо

 

Хавбек Динамо Денис Гармаш пояснив ситуацію із вилученням після фінального свистку матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо (2:2)

За його словами, звертаючись до судді, він хотів уточнити деякі моменти. 

"Морозюк зробив фол майже біля лінії поля, а Лукас взяв і пересунув м'яч метрів на десять вперед, і просто ввів у гру. Після цього нам ледве не забили гол, коли влучили у стійку. Я просто хотів запитати, чому арбітр, який був обличчям до епізоду, дозволив так зробити. У нас в Україні зразу свистять і пересувають м'яч на потрібне місце", - пояснив ситуацію Гармаш. 

"Я лише хотів його спитати про це, а партнери підскочили, бо думали, що я ніби збираюся на нього накинутися, і вийшла така ситуація. Я потім поговорив з ними – все нормально. Це все емоції. Я не такий, як всі вважають. Лише хотів запитати, чому так відбулося, бо ми ледь не пропустили через це гол, я переживав за результат. Звичайно, хотілося б зіграти у матчі-відповіді. Дуже прикро, але сподіваюся, що ми прийдемо далі. Я думаю, що зараз у нас хороші шанси", - цитує хавбека киян Футбол 24.

Нагадаємо, після гри стало відомо, Гармаш очолив рейтинг найбільш недисциплінованих гравців Ліги Європи.

Тренер киян Олександр Хацкевич пообіцяв розібратися з цією ситуацією. 





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