Тренер Ворскли: Грали до першого пропущеного

Футболісти Ворскли перестали виконувати тренерське завдання після пропущеного голу.

Так прокоментував поразку від Шахтаря 0:3 у рамках 23-го туру першості УПЛ керманич полтавців Василь Сачко.

"Стартом поєдинку я задоволений - ми грали дисципліновано, але до пропущеного голу. Потім почали недопрацьовувати, Шахтар увімкнув швидкості. Далі ми грали на різному рівні майстерності. Прикро. Ну і звісно, певними гравцями сьогодні я не задоволений," - заявив Сачко.

Такоє Сачко прокоментував дебют у команді нападника Михайла Сергійчука, якого підписали за декілька днів до зустрічі із Шахтарем.

"Я не можу говорити сьогодні про окремих футболістів, адже недопрацьовувала уся команда - і на оборону, і на атаку", - заявив тренер.

Нагадаємо, раніше керманич Шахтаря Паулу Фонсека заявив, що його команда могла забивати Ворсклі більше, ніж три голи.