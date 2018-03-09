Тренер Ворскли: Грали до першого пропущеного
Футболісти Ворскли перестали виконувати тренерське завдання після пропущеного голу.
Так прокоментував поразку від Шахтаря 0:3 у рамках 23-го туру першості УПЛ керманич полтавців Василь Сачко.
"Стартом поєдинку я задоволений - ми грали дисципліновано, але до пропущеного голу. Потім почали недопрацьовувати, Шахтар увімкнув швидкості. Далі ми грали на різному рівні майстерності. Прикро. Ну і звісно, певними гравцями сьогодні я не задоволений," - заявив Сачко.
Такоє Сачко прокоментував дебют у команді нападника Михайла Сергійчука, якого підписали за декілька днів до зустрічі із Шахтарем.
"Я не можу говорити сьогодні про окремих футболістів, адже недопрацьовувала уся команда - і на оборону, і на атаку", - заявив тренер.
Нагадаємо, раніше керманич Шахтаря Паулу Фонсека заявив, що його команда могла забивати Ворсклі більше, ніж три голи.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій