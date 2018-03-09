Тренер Шахтаря розповів про своє майбутнє

Паулу Фонсека/ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поки що думає лише про роботу у донецькій команді.

Про це він розповів після матчу 23-го туру першості УПЛ проти Ворскли (3:0).

"Зараз я у Шахтарі і до кінця сезона зосереджений на роботі у Шахтарі. До кінця сезону у мене є контракт із Шахтарем, а все інше мені - нецікаво", - заявив Фонсека.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Фонсека може змінити Арсена Венгера біля керма лондонського Арсенала.

Також роботу Фонсеки у Шахтарі прокоментував екс-керманич гірників Мірча Луческу.