СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1122 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.03.2018 22:45
Тренер Шахтаря розповів про своє майбутнє
|Паулу Фонсека/ФК Шахтар
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поки що думає лише про роботу у донецькій команді.
Про це він розповів після матчу 23-го туру першості УПЛ проти Ворскли (3:0).
"Зараз я у Шахтарі і до кінця сезона зосереджений на роботі у Шахтарі. До кінця сезону у мене є контракт із Шахтарем, а все інше мені - нецікаво", - заявив Фонсека.
Нагадаємо, раніше була інформація, що Фонсека може змінити Арсена Венгера біля керма лондонського Арсенала.
Також роботу Фонсеки у Шахтарі прокоментував екс-керманич гірників Мірча Луческу.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій