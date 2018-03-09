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685 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.03.2018 22:59
Хоч перекопай те поле, їм це не завадить: Гравець Ворскли оригінально висловився про рівень Шахтаря
|Газон на полі стадіону імені Бутовського не встав на заваді технічним гравцям Шахтаря/ФК Ворскла
У матчі 23-го туру першості УПЛ Ворсклі протистояла одна із найкращих команд Європи.
Про це після поразки 0:3 гірникам заявив півзахисник Ворскли Денис Васін.
"Протистояла нам одна із найкращих команд Європи. Дивіться, їм навіть поле не завадило. Хоч ти його перекопай, їм буде все одно - це навіжена команда, яка дуже добре володіє м'ячем. Якби не пропустили у першому таймі, далі б спробували або утримати рахунок, або навіть забити", - заявив Васін.
Раніше тренер Ворскли Василь Сачко розкритикував своїх гравців за поразку від Шахтаря.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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