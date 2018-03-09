Шальке та Коноплянка здобули перемогу у 26-му турі чемпіонату Німеччині

9 березня розпочався 26-й тур першості Бундесліги.

Так, Шальке на виїзді здолав Майнц 1:0. Єдиний гол на 55-й хвилині забив хавбек Даніель Каліджурі. А за чотири хвилини до цього на полі з'явився українець Євген Коноплянка.

Таким чином, Шальке закріпився на другій позиції у турнірній таблиці першості.

Інші матчі туру відбудуться у суботу-неділю.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

26-й тур

9 березня

Майнц - Шальке - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 55 Каліджурі

Раніше повідомлялося, що Коноплянка отримав виклик у збірну України на товариські матчі у березні.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Шальке спробує позбутися Коноплянки влітку.