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501 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]09.03.2018 23:36
Шальке та Коноплянка здобули перемогу у 26-му турі чемпіонату Німеччині
9 березня розпочався 26-й тур першості Бундесліги.
Так, Шальке на виїзді здолав Майнц 1:0. Єдиний гол на 55-й хвилині забив хавбек Даніель Каліджурі. А за чотири хвилини до цього на полі з'явився українець Євген Коноплянка.
Таким чином, Шальке закріпився на другій позиції у турнірній таблиці першості.
JAAAAAA! Auswärtssieg! #M05S04 0:1 pic.twitter.com/BgW92VXAS5— FC Schalke 04 (@s04) 9 березня 2018 р.
Інші матчі туру відбудуться у суботу-неділю.
Чемпіонат Німеччини-2017/18
26-й тур
9 березня
Майнц - Шальке - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 55 Каліджурі
Раніше повідомлялося, що Коноплянка отримав виклик у збірну України на товариські матчі у березні.
Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Шальке спробує позбутися Коноплянки влітку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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