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01.04.2018  00:00

ПСЖ розгромив Монако у фіналі Кубка ліги. ВІДЕО

 

У фіналі Кубка французької ліги ПСЖ впевнено виграв у Монако - 3:0.

Кубок французької ліги

Фінал

31 березня

ПСЖ – Монако 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 8, пенальті Кавані, 2:0 – 21 Ді Марія, 3:0 – 85 Кавані





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