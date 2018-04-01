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73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 00:00
ПСЖ розгромив Монако у фіналі Кубка ліги. ВІДЕО
У фіналі Кубка французької ліги ПСЖ впевнено виграв у Монако - 3:0.
Кубок французької ліги
Фінал
31 березня
ПСЖ – Монако 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 8, пенальті Кавані, 2:0 – 21 Ді Марія, 3:0 – 85 Кавані
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій