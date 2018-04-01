Фантастичний камбек Барселони в грі проти Севільї. ВІДЕО

Андрес Іньєста у грі проти Севільї

У матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги Барселона завдяки голам Суареса на 88-й хвилині та Мессі на 89-й врятувалася від поразки у грі проти Севільї (2:2).

За андалузців відзначилися Васкес на 36-й та Муріель на 50-й хвилинах.