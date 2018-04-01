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255 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 00:14
Фантастичний камбек Барселони в грі проти Севільї. ВІДЕО
|Андрес Іньєста у грі проти Севільї
У матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги Барселона завдяки голам Суареса на 88-й хвилині та Мессі на 89-й врятувалася від поразки у грі проти Севільї (2:2).
За андалузців відзначилися Васкес на 36-й та Муріель на 50-й хвилинах.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій