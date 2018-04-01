Типовий Златан: феєричний дебют Ібрагімовича в MLS. ВІДЕО

Златан Ібрагімович



Легендарний швецький форвард Златан Ібрагімович тріумфально дебютував за Лос Анжелес Гелексі.

Команда з міста Ангелів поступалася 0:3 вже до 49-ї хвилини.

Спочатку на 77-й хвилині Ібра в своєму неперевершеному стилі забив гол-красень та зрівняв рахунок.

А потім на 91-й хвилині швед приніс Гелексі перемогу (4:3).