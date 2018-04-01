СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
293 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 01:03
Типовий Златан: феєричний дебют Ібрагімовича в MLS. ВІДЕО
|Златан Ібрагімович
Легендарний швецький форвард Златан Ібрагімович тріумфально дебютував за Лос Анжелес Гелексі.
Команда з міста Ангелів поступалася 0:3 вже до 49-ї хвилини.
Спочатку на 77-й хвилині Ібра в своєму неперевершеному стилі забив гол-красень та зрівняв рахунок.
А потім на 91-й хвилині швед приніс Гелексі перемогу (4:3).
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
31.03.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій