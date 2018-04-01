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01.04.2018  03:24

Ярославський погодився фінансувати Динамо за умови тренерства Маркевича

Мирон Маркевич і Олександр Ярославський

Харківський бізнесмен та колишній власник Металіста Олександр Ярославський погодився фінансувати київське Динамо.

Про це стало відомо Чемпіону з власних джерел.

Наразі відомо, що Ярославський мав зустріч з Ігорем Суркісом і висунув тому ряд умов, за яких він буде фінансувати київський суперклуб.

Головною вимогою колишнього власника Металіста є прихід на тренерську лаву киян Мирона Маркевича.

Нагадаємо, що Ярославський та Маркевич плідно співпрацювали в Металісті в період з 2005 по 2012 роки.

За інформацією джерела Ігор Суркіс взяв час на роздуми.

Раніше повідомлялося, що Ярославський може частково фінансувати Динамо, але потім з'явилося спростування цієї інформації.





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