СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
231 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 11:23
Маріуполь - Динамо: де дивитися матч 25-го туру УПЛ
У рамках 25-го туру першості Прем'єр-ліги київське Динамо у гостях зустрінеться із Маріуполем.
Суперники вперше у цьому сезоні зіграють у приазовському місті.
Матч відбудеться у неділю 1 квітня і розпочнеться о 17:00.
Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі Футбол та за цим посиланням (увага - трансляція платна).
Раніше повідомлялося, що молодіжний склад Динамо переміг Маріуполь у першості U-21.
Нагадаємо, що Динамо було зараховано технічну поразку за неявку у Маріуполь на матч 7-го туру.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій