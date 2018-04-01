Маріуполь - Динамо: де дивитися матч 25-го туру УПЛ

У рамках 25-го туру першості Прем'єр-ліги київське Динамо у гостях зустрінеться із Маріуполем.

Суперники вперше у цьому сезоні зіграють у приазовському місті.

Матч відбудеться у неділю 1 квітня і розпочнеться о 17:00.

Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі Футбол та за цим посиланням (увага - трансляція платна).

Раніше повідомлялося, що молодіжний склад Динамо переміг Маріуполь у першості U-21.

Нагадаємо, що Динамо було зараховано технічну поразку за неявку у Маріуполь на матч 7-го туру.