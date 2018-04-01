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211 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 11:59
Як Ювентус обіграв Мілан зробив крок до скудетто: відео голів матчу 30-го туру
31 березня у рамках матчу 30-го туру першості Серії А Ювентус здолав 3:1 Мілан.
Голи у старої сіньйори забивали Паоло Дібала, Леонардо Бонуччі та Хуан Куадрадо. У міланців гол престижу наприкінці зустрічі при рахунку 0:3 організував Самі Хедіра.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу та відео голів.
Завдяки перемозі Ювентус зберіг 4-очковий відрив від Наполі та за 6 турів до завершення першості всерйоз претендує на чергове скудетто.
Раніше повідомлялося, що Ювентус зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Перший матч між командами відбудеться 3 квітня в Турині, у відповідь - 11 квітня в Мадриді.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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