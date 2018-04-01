Як Ювентус обіграв Мілан зробив крок до скудетто: відео голів матчу 30-го туру

31 березня у рамках матчу 30-го туру першості Серії А Ювентус здолав 3:1 Мілан.

Голи у старої сіньйори забивали Паоло Дібала, Леонардо Бонуччі та Хуан Куадрадо. У міланців гол престижу наприкінці зустрічі при рахунку 0:3 організував Самі Хедіра.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу та відео голів.

Завдяки перемозі Ювентус зберіг 4-очковий відрив від Наполі та за 6 турів до завершення першості всерйоз претендує на чергове скудетто.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Перший матч між командами відбудеться 3 квітня в Турині, у відповідь - 11 квітня в Мадриді.