Динамо ретельно охороняють у Маріуполі перед матчем 25-го туру УПЛ

Автобус Динамо від Запоріжжя до Маріуполя супроводжувала поліція

Київському Динамо забезпечили якнайкомфортніші умови перебування у Маріуполі, де відбудеться матч 25-го туру Прем'єр-ліги проти місцевої команди.

Так, автобус із киянами від Запоріжжя, куди команда напередодні прилетіла літаком, супроводжував автомобіль поліції.

Також підвищені заходи безпеки було організовани перед готелем, де оселилися динамівці. Зокрема, крім підсилених патрулів поліції у районі помешкання киян працюють представники приватних охоронних структур та вибухотехніки, повідомили в ефірі телеканалу Футбол.

Матч відбудеться 1 квітня о 17:00 на стадіоні імені Бойка у Маріуполі.

Нагадаємо, що з 30 березня у Маріуполі поліція перейшла на посилений режим роботи.

Також, як відомо, 1 квітня потяг Маріуполь - Київ відправиться на годину пізніше звичного розкладу.