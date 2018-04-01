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216 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 12:59
Гравець Маріуполя: Разом із динамівцями влаштуємо свято для вболівальників
|Сергій Болбат
Футболісти спробують порадувати вболівальників, які відвідають матч 25-го туру першості УПЛ між Маріуполем та Динамо.
Про це заявив нападник маріупольської команди Сергій Болбат.
"Ми та Динамо постараємося показати найкращу гру та влаштувати свято для вболівальників. У першому колі теж хотілося зіграти, проте не склалося. Тому те бажання, яке було тоді, перенесемо на нинішній поєдинок", - заявив гравець в інтерв'ю клубній прес-службі.
Нагадаємо, матч розпочнеться о 17:00 у неділю 1 квітня.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі знають, за рахунок чого можна здолати Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій