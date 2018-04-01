Гравець Маріуполя: Разом із динамівцями влаштуємо свято для вболівальників

Сергій Болбат

Футболісти спробують порадувати вболівальників, які відвідають матч 25-го туру першості УПЛ між Маріуполем та Динамо.

Про це заявив нападник маріупольської команди Сергій Болбат.

"Ми та Динамо постараємося показати найкращу гру та влаштувати свято для вболівальників. У першому колі теж хотілося зіграти, проте не склалося. Тому те бажання, яке було тоді, перенесемо на нинішній поєдинок", - заявив гравець в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, матч розпочнеться о 17:00 у неділю 1 квітня.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі знають, за рахунок чого можна здолати Динамо.

Також про гру висловився нападник Динамо Артем Бєсєдін.