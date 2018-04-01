У Шахтарі налаштовуються на Зорю із підвищеною концентрацією - П'ятов

Андрій П'ятов

У Шахтарі знають, як зіграти матч 25-го туруУПЛ проти Зорі та досягнути необхідного результату.

Про це в інтерв'ю заявив воротар донеччан Андрій П'ятов.

"У нас кожна гра визначальна. У боротьбі за чемпіонство кожне очко на вагу золота. Тим більше, зараз, коли в першій шістці кожна з команд вирішує свої завдання. Зоря - сильний, прогресуючий суперник, але, впевнений, наш головний тренер знає, що потрібно зробити для перемоги", - заявив голкіпер.

У нас багато досвідчених хлопців і всі вони професіонали. Пауза в чемпіонаті, думаю, піде команді на користь, щоб перезавантажитися. На матч із Зорею Шахтар вийде з максимальною концентрацією. До кінця першості вже не буде пауз, тому вся увага потрібно зосередити на виступі в Прем'єр-лізі, а також Кубку України", - цитує П'ятова zbirna.com.

Нагадаємо, матч пройде у Запоріжжі 1 квітня і розпочнеться о 19:30.

Раніше повідомлялося, що за Шахтар проти Зорі може зіграти зірковий новачок.