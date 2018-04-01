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638 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 13:43
Українець Богданов забив у ворота Легії потужним ударом зі штрафного. ВІДЕО
|Андрій Богданов (праворуч) приніс перемогу своїй команді над Легією
Хавбек Арки Андрій Богданов приніс перемогу своїй Арці над лідером польської першості Легією.
У матчі 29-го туру Богданов забив єдиний гол, вразивши ворота суперника потужним ударом зі штрафного на 34-й хвилині.
Цей влучний постріл став першим голом для Богданова за новий клуб. На це йому знадобилося 7 поєдинків.
Нагадаємо, що Богданов перейшов в Арку на правах оренди із донецького Олімпіка.
Раніше повідомлялося, що екс-українець Тарас Романчук дебютував за збірну Польщі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій