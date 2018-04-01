Українець Богданов забив у ворота Легії потужним ударом зі штрафного. ВІДЕО

Андрій Богданов (праворуч) приніс перемогу своїй команді над Легією

Хавбек Арки Андрій Богданов приніс перемогу своїй Арці над лідером польської першості Легією.

У матчі 29-го туру Богданов забив єдиний гол, вразивши ворота суперника потужним ударом зі штрафного на 34-й хвилині.

Цей влучний постріл став першим голом для Богданова за новий клуб. На це йому знадобилося 7 поєдинків.

Нагадаємо, що Богданов перейшов в Арку на правах оренди із донецького Олімпіка.

Раніше повідомлялося, що екс-українець Тарас Романчук дебютував за збірну Польщі.