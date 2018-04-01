Крім Порошенка матч Маріуполь - Динамо може відвідати ще один поважний гість

1 квітня на матчі 25-го туру першості Прем'єр-ліги між Маріуполем та Динамо очікується декілька поважних гостей.

Так, гру може відвідати президент України Петро Порошенко, який перебуває у приазовському місті з офіційним візитом.

Також можливо за грою маріупольців та киян буде спостерігати екс-очільник ФФУ та нинішній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс. Про його візит повідомляє прес-служба Динамо.

Як повідомлялося, Динамо отримало додаткову охорону у матчі в Маріуполі.

Нагадаємо, візит Порошенка міг стати причиною перенесення часу початку гри з 14:00 на 17:00.