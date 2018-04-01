Лідер збірної України: Коли у команду приходить новий тренер, для налогодження гри йому потрібно два роки

Андрій Шевченко (у центрі)

Новий тренер у будь-якій команді потребує певний час, щоб налагодити гру своєї команди.

Про це заявив лідер збірної України, голкіпер Андрій П'ятов, коментуючи недавні спаринги команди Андрія Шевченка проти Саудівської Аравії та Японії.

"Я вже не раз говорив, що коли в команду приходить новий тренер, йому потрібно не менше двох років, щоб відпрацювати дії свого колективу до автоматизму. І це я говорю про клубному наставника, який працює день у день. У збірній же на все про все є тиждень, та й самих зборів на рік не більше п'яти...", - вважає голкіпер.

"Гравці збірної не збиралися разом більше чотирьох місяців. Не так просто відразу взяти і показувати якісний футбол. Так, в поєдинку з Саудівською Аравією ми не досягли максимального результату, але товариські матчі для того і потрібні, щоб в них щось пробувати, експериментувати, налагоджувати зв'язки. Думаю, гра з Японією показала, що збірна на правильному шляху", - цитує П'ятова zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України зіграла унічию із Саудівською Аравією, а у поєдинку з Японією здобула перемогу.

Після матчу з японцями тренер збірної України Андрій Шевченко позитивно висловився про гру своєї команди.