Порошенко зробив важливу заяву щодо матчу Маріуполь - Динамо

Петро Порошенко під час візиту у Волноваху/Twitter

Якщо у Маріуполі не проводити футбольні матчі високого рівня, то це не буде сприяти налагодженню миру на Донбасі.

Про це під час візіту на Приазов'я заявив президент України Петро Порошенко.

"Якби в Маріуполі не проводилися футбольні матчі, хто повірить, що ми за мир. Хто повірить, що ми забезпечуємо безпеку. Як пояснювати вболівальникам? І тому я, не тільки в Маріуполі, зробив все можливе, щоб цей матч відбувся", - заявив Порошенко.

Також він пообіцяв взяти з собою на матч місцевих дітей - хлопчика Петрика і дівчинку Аріну - дітки були присутні на зустрічі із місцевими жителями.

"У мене Марина, а не Аріна, - моя дружина (Марина Порошенко - ред.) теж просилася поїхати на футбольний матч, але не було вже місця. Тому що вони думають, сексисти, що жінці не місце на стадіоні. Я категоричний противник цього підходу. Думаю, що потрібно взяти і Петра, і Аріну ", - цитує Порошенка видання novosti.dn.ua.

Нагадаємо, матч відбудеться у неділю 1 квітня.

Раніше повідомлялося, що крім Порошенка на матчі у Маріуполі буде присутній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.

Як повідомлялося, Динамо отримало додаткову охорону у матчі в Маріуполі.

Нагадаємо, візит Порошенка міг стати причиною перенесення часу початку гри з 14:00 на 17:00.