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40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 15:17
Еспаньол та Алавес зіграли у нічию. Інші матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії
1 квітня відбудеться 5 матчів 30-го туру чемпіонату Ла Ліги.
Так, Еспаньол зіграв унічию 0:0 із Алавесом.
Нагадаємо, напередодні Барселона вирвала перемогу у матчі із Севільєю, а Реал розгромив Лас-Пальмас.
Чемпіонат Іспанії
30-й тур
1 квітня
Еспаньол - Алавес - 0:0
#EspanyolAlavés | FINAL | Acaba el partido en el RCDE Stadium con tablas en el marcador. ¡Gran trabajo en uno de los campos más difíciles de la competición!#GoazenGlorioso pic.twitter.com/0fGjgcnfO7— Deportivo Alavés (@Alaves) 1 квітня 2018 р.
Валенсія - Леганес - 17:15
Ейбар - Реал Сосьєдад - 19:30
Малага - Вільярреал - 19:30
Атлетико - Депортиво - 21:45.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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