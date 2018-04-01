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01.04.2018  15:57

Легендарний воротар дуже збентежений перед зустріччю із Роналду

 Джанлуїджі Буффон

Воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон відверто зізнався, що погано спить через майбутній матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала

Про це він заявив в інтерв'ю.

"Звісно, ми постійно думаємо про це протистояння. Коли граєш проти команди, яка сильніше, виникають труднощі. У Реала також багато екстраординарних гравців", - говорить Буффон.

"Однак за підсумками двох минулих раундів ми також розуміємо, що найталановитіші не завжди перемагають. Якщо ми будемо краще мадридців в цих двох зустрічах, ми доб'ємося чогось неймовірного. У такій команді, як Реал, один гравець мало що вирішує. Але усвідомлення того, що я знову зустрінуся з Кріштіану Роналду, заважає мені спати по ночах", - цитує воротаря Football Italia.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів-2016/17 Ювентус програв Реалу з рахунком 1:4.

Перший матч між командами пройде 3 квітня в Турині, у відповідь - 11 квітня в Мадриді.

Нагадаємо, Ювентус у матчі 30-го туру Серії А переміг Мілан.

Раніше Буффон висловився щодо Роналду, назвавши його смертельно небезпечним.





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