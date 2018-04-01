Легендарний воротар дуже збентежений перед зустріччю із Роналду
|Джанлуїджі Буффон
Воротар Ювентуса Джанлуїджі Буффон відверто зізнався, що погано спить через майбутній матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.
Про це він заявив в інтерв'ю.
"Звісно, ми постійно думаємо про це протистояння. Коли граєш проти команди, яка сильніше, виникають труднощі. У Реала також багато екстраординарних гравців", - говорить Буффон.
"Однак за підсумками двох минулих раундів ми також розуміємо, що найталановитіші не завжди перемагають. Якщо ми будемо краще мадридців в цих двох зустрічах, ми доб'ємося чогось неймовірного. У такій команді, як Реал, один гравець мало що вирішує. Але усвідомлення того, що я знову зустрінуся з Кріштіану Роналду, заважає мені спати по ночах", - цитує воротаря Football Italia.
Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів-2016/17 Ювентус програв Реалу з рахунком 1:4.
Перший матч між командами пройде 3 квітня в Турині, у відповідь - 11 квітня в Мадриді.
Нагадаємо, Ювентус у матчі 30-го туру Серії А переміг Мілан.
Раніше Буффон висловився щодо Роналду, назвавши його смертельно небезпечним.
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