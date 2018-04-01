Суми здолали Волинь, а Полтава перемогла Нафтовик. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Першої ліги

1 квітня відбудеться п'ять матчів 25-го туру чемпіонату України у Першій лізі.

Так, Волинь програла ПФК Суми 0:1.

Єдиний гол на 50-й хвилині забив Іраклій Циколія. Зазначимо, що ця поразка стала для волинян третьою у чотирьох матчах у 2018 році.

Нагадаємо, напередодні чернігівська Десна мінімально обіграла Жемчужину на виїзді.

Чемпіонат України

Перша ліга

25 тур

ПФК Суми - Волинь - 1:0 (0:0, 1:0)

Голии: 1:0 - 50 Циколія.

Нафтовик-Укрнафта - Полтава 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 5 Савін, 1:1 - 33 Суханов, 1:2 - 90 Ковпак

Кремінь - Геліос 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 17 Погорілий, автогол, 1:1 - 65 Кравченко, 2:1 - 73 Богданов

Арсенал - Гірник-Спорт - 16:00.

Миколаїв - Колос - 16:00.