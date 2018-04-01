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01.04.2018  17:00

Суми здолали Волинь, а Полтава перемогла Нафтовик. Інші матчі 25-го туру чемпіонату Першої ліги

 

1 квітня відбудеться п'ять матчів 25-го туру чемпіонату України у Першій лізі. 

Так, Волинь програла ПФК Суми 0:1. 

Єдиний гол на 50-й хвилині забив Іраклій Циколія. Зазначимо, що ця поразка стала для волинян третьою у чотирьох матчах у 2018 році. 

Нагадаємо, напередодні чернігівська Десна мінімально обіграла Жемчужину на виїзді.

Чемпіонат України

Перша ліга

25 тур

ПФК Суми - Волинь - 1:0 (0:0, 1:0)

Голии: 1:0 - 50 Циколія. 

Нафтовик-Укрнафта - Полтава 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 5 Савін, 1:1 - 33 Суханов, 1:2 - 90 Ковпак

Кремінь - Геліос 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 17 Погорілий, автогол, 1:1 - 65 Кравченко, 2:1 - 73 Богданов

Арсенал - Гірник-Спорт - 16:00.

Миколаїв - Колос - 16:00.





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