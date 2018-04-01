На стадіоні в Маріуполі через візит Порошенка заглушили інтернет

Петро Порошенко

На арені імені Володимира Бойка в Маріуполі заглушили мобільний інтернет через візит Президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє footballhub.

Нагадаємо, що на матчі також присутні Григорій Суркіс та Андрій Павелко.