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75 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 17:25
Арсенал переміг Сток Сіті, Челсі приймає Тоттенгем у 32 турі чемпіонату Англії
1 квітня в АПЛ відбудуться два матчі 32 туру.
У першмоу поєдинку Арсенал переміг удома Сток Сіті.
Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль переграв Крістал Пелас.
Чемпіонат Англії
32 тур
1 квітня
Арсенал - Сток Сіті 3:0 (0:0, 3:0)
Голи: 1:0 - 75 пенальті Обамеянг, 2:0 - 86 Обамеянг, 3:0 - 89 пенальті Ляказет
1️⃣ for @LacazetteAlex— Arsenal FC (@Arsenal) 1 de abril de 2018
2️⃣ for @Aubameyang7
3️⃣ @premierleague points
Happy days 😁 pic.twitter.com/yA4Y339XW1
Челсі - Тоттенгем 18:00
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій