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01.04.2018  17:03

Львів здолав тернопільську Ниву, Арсенал-Київщина та Буковина зіграли унічию. Матчі 20-го туру Другої ліги

 

1 квітня відбулися матчі чемпіонату України у Другій лізі. 

Так, було зіграно два матчі у групі А та один у групі В.

ФК Львів здобув важливу перемогу над тернопільською Нивою 2:0. Львів'янам вдалося посунити тернопілян із третьої сходинки турнірної таблиці. 

Аутсайдер групи А Арсенал-Київщина врятувався у матчі із чернівецькою Буковиною - 2:2. 

А у групі В Таврія-Сімферополь вирвала перемогу над Реалом-Фарма - 1:0.

Нагадаємо, напередодні у перших матчах 2018 року лідери Другої ліги СК Дніпро-1 та Металіст здобули перемоги.

Чемпіонат України

Друга ліга

20-й тур

1 квітня

Група А

ФК Львів - Нива (Тернопіль) - 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Кисленко, 2:0 - 87 Гринишин. 

Арсенал-Київщина - Буковина - 2:2 (1:0)

Група В

Таврія-Сімферополь - Реал-Фарма - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 76 Воронченко. 





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