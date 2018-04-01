Львів здолав тернопільську Ниву, Арсенал-Київщина та Буковина зіграли унічию. Матчі 20-го туру Другої ліги

1 квітня відбулися матчі чемпіонату України у Другій лізі.

Так, було зіграно два матчі у групі А та один у групі В.

ФК Львів здобув важливу перемогу над тернопільською Нивою 2:0. Львів'янам вдалося посунити тернопілян із третьої сходинки турнірної таблиці.

Аутсайдер групи А Арсенал-Київщина врятувався у матчі із чернівецькою Буковиною - 2:2.

А у групі В Таврія-Сімферополь вирвала перемогу над Реалом-Фарма - 1:0.

Нагадаємо, напередодні у перших матчах 2018 року лідери Другої ліги СК Дніпро-1 та Металіст здобули перемоги.

Чемпіонат України

Друга ліга

20-й тур

1 квітня

Група А

ФК Львів - Нива (Тернопіль) - 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Кисленко, 2:0 - 87 Гринишин.

Арсенал-Київщина - Буковина - 2:2 (1:0)

Група В

Таврія-Сімферополь - Реал-Фарма - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 76 Воронченко.