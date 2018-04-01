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15 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 17:56
Генгам переміг Бордо. Інші матчі 31 туру чемпіонату Франції
У першому матчі ігрового дня в Лізі 1 Генгам на власному полі здолав Бордо.
Нагадаємо, що напередодні Марсель виграв у Діжона
Чемпіонат Франції
31 тур
1 квітня
Генгам - Бордо 2:1
Голи: 1:0 - 55 Греньє, 2:0 - 59 Діалло, 2:1 - 80 Малком
Кан - Монпельє 18:00
Лілль - Ам'єн 18:00
Нант - Сент-Етьєн 18:00
Страсбур - Метц 18:00
Труа - Ніцца 18:00
Ліон - Тулуза 22:00
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій