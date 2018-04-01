Генгам переміг Бордо. Інші матчі 31 туру чемпіонату Франції

У першому матчі ігрового дня в Лізі 1 Генгам на власному полі здолав Бордо.

Нагадаємо, що напередодні Марсель виграв у Діжона

Чемпіонат Франції

31 тур

1 квітня

Генгам - Бордо 2:1

Голи: 1:0 - 55 Греньє, 2:0 - 59 Діалло, 2:1 - 80 Малком

Кан - Монпельє 18:00

Лілль - Ам'єн 18:00

Нант - Сент-Етьєн 18:00

Страсбур - Метц 18:00

Труа - Ніцца 18:00

Ліон - Тулуза 22:00

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ