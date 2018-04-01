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23 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 18:25
Вердер переміг Айнтрахт, Майнц приймає Боруссію М у 28 турі чемпіонату Німеччини
У першому матчі ігрового дня в Бундеслізі Вердер переміг Айнтрахт.
Нагадаємо, що напередодні Баварія розгромила Боруссію.
Чемпіонат Франції
28 тур
1 квітня
Вердер - Айнтрахт 2:1
Голи: 1:0 - 28 Юнузович, 1:1 - 53 Йович, 2:1 - 79 автогол Абраам
Майнц - Боруссія М 19:00
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій