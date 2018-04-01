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741 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 19:30
Шапаренко забив неймовірний гол Маріуполю зльоту. ВІДЕО
|Микола Шапаренко
19-річний півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко вивів Динамо вперед у матчі з Маріуполем шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій