Вітер посприяв шикарному голу в Другій лізі. ВІДЕО

У 20 турі Другої ліги чемпіонату України ФК Львів переміг удома тернопільську Ниву (2:0).

Другий м'яч у зустрічі забив Олександр Гринишин. Його навісна подача у штрафний майданчик перетворилася на гол за комір голкіперу.

Нагадаємо, що Шапаренко забив фантастичний гол у ворота Маріуполя.