Хацкевич: У першому таймі, як в автобусі - ні руху, ні агресії

Олександр Хацкевич / footboom

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич незадоволений першим таймом гри проти Маріуполя (2:3).

Про це він сказав на прес-конференції.

"Футбол сьогодні вийшов безкомпромісним, завдяки командам, завдяки вболівальникам. Дуже приємно було грати в такій атмосфері. У першому таймі відчуття, що були в автобусі – ні руху, ні агресії. Але дуже вдало увійшов у гру Шапаренко – і передачу зробив, і забив красиво", - підкреслив тренер.

"Неприємно пропускати першими, але завдяки замінам і характерам хлопців, нам вдалося переламати гру. Настрій на матч? Необхідності в накачуванні перед такими іграми немає. Хлопці самі розуміли, що перемогу сьогодні нам треба добути в будь-якому випадку", – цитує Хацкевича FootBoom.

Нагадаємо, що Шапаренко забив неймовірний гол Маріуполю зльоту. ВІДЕО.