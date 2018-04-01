Хацкевич: У першому таймі, як в автобусі - ні руху, ні агресії
|Олександр Хацкевич / footboom
Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич незадоволений першим таймом гри проти Маріуполя (2:3).
Про це він сказав на прес-конференції.
"Футбол сьогодні вийшов безкомпромісним, завдяки командам, завдяки вболівальникам. Дуже приємно було грати в такій атмосфері. У першому таймі відчуття, що були в автобусі – ні руху, ні агресії. Але дуже вдало увійшов у гру Шапаренко – і передачу зробив, і забив красиво", - підкреслив тренер.
"Неприємно пропускати першими, але завдяки замінам і характерам хлопців, нам вдалося переламати гру. Настрій на матч? Необхідності в накачуванні перед такими іграми немає. Хлопці самі розуміли, що перемогу сьогодні нам треба добути в будь-якому випадку", – цитує Хацкевича FootBoom.
Нагадаємо, що Шапаренко забив неймовірний гол Маріуполю зльоту. ВІДЕО.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій