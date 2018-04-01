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280 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 21:10
Фанати Маріуполя й Динамо побилися з поліцією
|Фото - 0629.com.ua
Матч 25 туру УПЛ між Маріуполем і Динамо (2:3) ознаменувався не тільки шикарним голом Шапаренка, а й сутичками вболівальників із поліцією.
Про це повідомляє 0629.com.ua.
За попередньою інформацією, поліцейські затримали кількох уболівальників Динамо. На їх захист кинулися фанати обох футбольних команд, одягнувши балаклави. У бік правоохоронців полетіло каміння і фаєри.
Фанати вибігли на дорогу, відламувавали камені і кидали в поліцейських. Начальник поліції Микола Побойний намагався заспокоїти ультрас. "Зіпсували свято!", - кричав він. Місце бою задимілося.
Коли поліцейські спробували вивезти затриманих в автозаку - в машину полетіло каміння. Було розбито кілька вікон.
Нагадаємо, що Динамо перемогло Маріуполь з рахунком 2:3.
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