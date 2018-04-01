Фанати Маріуполя й Динамо побилися з поліцією

Фото - 0629.com.ua

Матч 25 туру УПЛ між Маріуполем і Динамо (2:3) ознаменувався не тільки шикарним голом Шапаренка, а й сутичками вболівальників із поліцією.

Про це повідомляє 0629.com.ua.

За попередньою інформацією, поліцейські затримали кількох уболівальників Динамо. На їх захист кинулися фанати обох футбольних команд, одягнувши балаклави. У бік правоохоронців полетіло каміння і фаєри.

Фанати вибігли на дорогу, відламувавали камені і кидали в поліцейських. Начальник поліції Микола Побойний намагався заспокоїти ультрас. "Зіпсували свято!", - кричав він. Місце бою задимілося.

Коли поліцейські спробували вивезти затриманих в автозаку - в машину полетіло каміння. Було розбито кілька вікон.

Нагадаємо, що Динамо перемогло Маріуполь з рахунком 2:3.