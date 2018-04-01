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01.04.2018  21:41

Металіст - у трійці найбільших боржників серед українських підприємств

 

Харківський Металіст заборгував за різними статтями 28,6 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Колишній український футбольний клуб посідає третю сходинку в рейтингу, пропустивши вперед тільки Суднобудівний завод у Миколаєві та Харківське державне авіаційне виробниче підприємство.

Нагадаємо, що Ворскла заборгувала зарплату тренерам і персоналу за 15 місяців - клуб може не пройти атестацію.

 




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