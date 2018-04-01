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147 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 21:41
Металіст - у трійці найбільших боржників серед українських підприємств
Харківський Металіст заборгував за різними статтями 28,6 млн гривень.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Колишній український футбольний клуб посідає третю сходинку в рейтингу, пропустивши вперед тільки Суднобудівний завод у Миколаєві та Харківське державне авіаційне виробниче підприємство.
Нагадаємо, що Ворскла заборгувала зарплату тренерам і персоналу за 15 місяців - клуб може не пройти атестацію.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій