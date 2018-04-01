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01.04.2018  22:15

Тренер Маріуполя: Ми змусили Динамо відбиватися в кінці гри

Олександр Бабич

Маріуполь наприкінці гри з Динамо в матчі 25 туру УПЛ змісив киян відбиватися.

Так вважає головний тренер господарів Олександр Бабич.

"Граючи з Динамо, ми нічого не могли втратити, тільки придбати. Придбати в ігровому плані. Сьогодні на полі були дві рівні команди, які не відсиджувалися в обороні. Після матчу я подякував хлопцям. Так, були помилки, але, в цілому, гра вдалася. Футбол повинен був сподобатися глядачам", - сказав наставник Маріуполя.

"Напевно, нічия стала б закономірним результатом, але у футболі так буває. На те, що ми змусили Динамо відбиватися в кінці гри, думаю, всі звернули увагу. У нас є характер! Навіть програючи 1:3, ми не опустили руки, забили гол і ще були передумови для гольових моментів", - акцентує фахівець.

"Ми виконали велику роботу і сьогоднішня гра не була схожа на осінній матч у Києві. Сьогодні на полі були дві рівні команди. Це моя думка", - цитує Бабича офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що фанати Маріуполя й Динамо побилися з поліцією.





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