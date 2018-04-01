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149 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 22:37
Лідер Зорі назвав причину поразки донецькому Шахтарю
|Олександр Караваєв
Луганська Зоря програла всі підбори донецькому Шахтарю в матчі 25 туру УПЛ (0:3).
Про це після гри розповів півзахисник Зорі Олександр Караваєв.
"Ми програли всі підбори, дозволяли їм виходити з оборони в атаку. Ми мали свої атаки та контратаки, але не доводили їх до логічного завершення", - сказав Караваєв в ефірі 2+2.
Нагадаємо, що Караваєв забив дебютний гол за збірну України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій