Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
149 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
01.04.2018  22:37

Лідер Зорі назвав причину поразки донецькому Шахтарю

Олександр Караваєв

Луганська Зоря програла всі підбори донецькому Шахтарю в матчі 25 туру УПЛ (0:3).

Про це після гри розповів півзахисник Зорі Олександр Караваєв.

"Ми програли всі підбори, дозволяли їм виходити з оборони в атаку. Ми мали свої атаки та контратаки, але не доводили їх до логічного завершення", - сказав Караваєв в ефірі 2+2.

Нагадаємо, що Караваєв забив дебютний гол за збірну України.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
23:56
Футбол. Генгам переміг Бордо. Інші матчі 31 туру чемпіонату Франції
23:39
Футбол. Еспаньол та Алавес зіграли в нічию. Інші матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії
23:20
Футбол. Григорій Суркіс: Футбол не має бути заполітизованим
22:55
Футбол. Еріксен феноменальним голом поставив Челсі на коліна. ВІДЕО
22:37
Футбол. Лідер Зорі назвав причину поразки донецькому Шахтарю
22:15
Футбол. Тренер Маріуполя: Ми змусили Динамо відбиватися в кінці гри
21:41
Футбол. Металіст - у трійці найбільших боржників серед українських підприємств
21:29
Футбол. Динамо перемогло Маріуполь, Шахтар здолав Зорю. Інші матчі 25 туру УПЛ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!