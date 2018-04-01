Лідер Зорі назвав причину поразки донецькому Шахтарю

Олександр Караваєв

Луганська Зоря програла всі підбори донецькому Шахтарю в матчі 25 туру УПЛ (0:3).

Про це після гри розповів півзахисник Зорі Олександр Караваєв.

"Ми програли всі підбори, дозволяли їм виходити з оборони в атаку. Ми мали свої атаки та контратаки, але не доводили їх до логічного завершення", - сказав Караваєв в ефірі 2+2.

Нагадаємо, що Караваєв забив дебютний гол за збірну України.