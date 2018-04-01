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451 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 22:55
Еріксен феноменальним голом поставив Челсі на коліна. ВІДЕО
|Крістіан Еріксен
Півзахисник Тоттенгема Крістіан Еріксен неймовірно точним ударом зрівняв рахунок у матчі 32 туру АПЛ проти Челсі.
Матч завершився перемогою Тоттенгема на Стемфорд Брідж з рахунком 1:3.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій