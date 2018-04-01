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155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 23:20
Григорій Суркіс: Футбол не має бути заполітизованим
|Григорій Суркіс
Футбол - поза політикою, вважає віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.
Про це він сказав після матчу Маріуполь - Динамо (2:3).
"Футбол не повинен бути заполітизованим, а повинен грати свою гуманітарну місію - місію об'єднання людей, місію, пов'язану з оптимізмом, місію щастя", - розповів брат президента Динамо.
"Безпека є головним визначенням того, де ми граємо, які ризики це несе для уболівальників і команд, Тому на тлі останніх подій цей матч, що проходить при повних трибунах при тому що делегація була у Волновасі, у школі і на блок-посту - це свідоцтво того, що рано чи пізно життя в країні налагодиться", - сказав Суркіс-старший в ефірі ТК Інтер.
Нагадаємо, що на стадіоні в Маріуполі через візит Порошенка заглушили інтернет.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій