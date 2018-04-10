Левандовський - на Феррарі, Хуммельс - на велосипеді. У Мюнхені відбулася таємна вечірка Баварії з нагоди чемпіонства

Роберт Левандовський на Феррарі / Bild

Футболісти Баварії вирішили відсвяткувати 6-й поспіль титул чемпіонів Німеччини, хоча раніше мюнхенський клуб запевняв, що перед матчем-відповіддю 1/4 Ліги чемпіонів проти Севільї вечірок не буде.

За 5 турів до кінця сезону Бундесліги Баварія знову стала чемпіоном. Відразу після чемпіонського матчу з Аугсбургом гравці дозволили собі символічне шампанське і пиво, а клуб повідомив, що гучне святкування відкладається.

У середу команду Хайнкеса чекає домашній матч проти Севільї за вихід у півфінал Ліги чемпіонів. Перемога 2:1 у першій грі дає мюнхенцям непоганий гандикап, тож вони вирішили трохи розслабитись.

Зірки "ФК Голлівуд" навідались у модний ресторан Мюнхена Burger & Lobster Bank на так звану таємну вечірку, інформує Bild.

Водночас гравці Баварії не були помічені за чимсь кримінальним. Ніхто не розпивав алкогольних напоїв у критичній кількості. Дехто, як Роберт Левандовський на Феррарі, приїхав своїм авто. А ось Джошуа Кімміх та Матс Хуммельс добирались на вечірку, крутячи педалі велосипедів, пише Футбол 24.

Джошуа Кімміх і Матс Хуммельс на велосипедах / Bild

Нагадаємо, що зірковий ветеран Баварії може покинути клуб.