Манчестер Сіті - Ліверпуль: де дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

10 квітня в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться англійські Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Перший матч виграли мерсисайдці з рахунком 3:0.

Гра відбудеться о 21:45.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням (увага - трансляція платна).

Нагадаємо, що на думку Гвардіоли, Манчестер Сіті все одно виграє Лігу чемпіонів.