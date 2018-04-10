Рома - Барселона: де дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

10 квітня в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться італійська Рома та іспанська Барселона.

Перший матч виграли каталонці з рахунком 4:1.

Гра відбудеться о 21:45.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням (увага - трансляція платна).

Нагадаємо, що тренер Роми після нищівної поразки від Барселони вірить тільки в диво.