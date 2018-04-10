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702 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 11:38
XL vs XXXL: Ібрагімович зустрівся з Шакілом О'Нілом. ФОТО
|Златан Ібрагімович
Нападник Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович відвідав баскетбольний матч Лейкерс проти Міннесоти (96:113).
На грі НБА був присутній також легендарний екс-баскетболіст Шакіл О'Ніл.
Ібрагімович виклав фото з Шаком у своєму інстаграмі, підписавши її "XL vs XXXL".
Зазначимо, що зріст Златана становить 195 см, а Шакіла - 216 см.
Нагадаємо, що Ібра дебютував в МЛС божевільними голами Лос-Анджелесу. ВІДЕО.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій