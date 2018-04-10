XL vs XXXL: Ібрагімович зустрівся з Шакілом О'Нілом. ФОТО

Златан Ібрагімович

Нападник Лос-Анджелес Гелексі Златан Ібрагімович відвідав баскетбольний матч Лейкерс проти Міннесоти (96:113).

На грі НБА був присутній також легендарний екс-баскетболіст Шакіл О'Ніл.

Ібрагімович виклав фото з Шаком у своєму інстаграмі, підписавши її "XL vs XXXL".

Зазначимо, що зріст Златана становить 195 см, а Шакіла - 216 см.

Нагадаємо, що Ібра дебютував в МЛС божевільними голами Лос-Анджелесу. ВІДЕО.