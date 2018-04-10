Екс-адміністратор Динамо цитує легіонера: "У Лакі маленький! Це у Ласло Боднара – як змія"

Олександр Чубаров (справа)

Колишній адміністратор Динамо Олександр Чубаров розповів, як у клубі зустріли перших легіонерів.

Про це пише Трибуна.

"Як в Динамо прийняли перших темношкірих легіонерів? Відмінно. Пам'ятаю, Лакі Ідахор забив у кваліфікації Ліги чемпіонів, ми вийшли в групу. Йде він по базі, а хлопці кричать йому: "Це Лакі Ідахор – х** повісив на забор". А він відповідає: "Ні-ні! У Лакі маленький! Це у Ласло Боднара – як змія". Ми дуже добре прийняли перших темношкірих легіонерів", - пригадав динамівець.

"Я зустрічав його сім'ю, тому що у нього як раз було тренування. Поїхав до аеропорту і для дочки купив іграшкового великого білого ведмедя. Вона таких іграшок не бачила. Узяла ведмедика і давай його обіймати. Вона вперше побачила добру білу людину і з першого погляду полюбила мене. Коли ми з аеропорту під'їхали до квартири, взяла мене за руку і тягнула за собою", - сказав Чубаров.

"Дочка потім весь час питала, де дідусь. А Лакі наступного дня зустрів мене, обійняв і подякував. Дуже важливо добре зустріти легіонера. Я в молодості поїхав грати в Казахстан і нікого там не знав – було нудно", - зізнався екс-адмін Динамо.

Нагадаємо, що за словами Чубарова, не всі в клубі були згодні з призначенням Хацкевича.