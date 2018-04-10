Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
348 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
10.04.2018  11:56

Екс-адміністратор Динамо цитує легіонера: "У Лакі маленький! Це у Ласло Боднара – як змія"

Олександр Чубаров (справа)

Колишній адміністратор Динамо Олександр Чубаров розповів, як у клубі зустріли перших легіонерів.

Про це пише Трибуна.

"Як в Динамо прийняли перших темношкірих легіонерів? Відмінно. Пам'ятаю, Лакі Ідахор забив у кваліфікації Ліги чемпіонів, ми вийшли в групу. Йде він по базі, а хлопці кричать йому: "Це Лакі Ідахор – х** повісив на забор". А він відповідає: "Ні-ні! У Лакі маленький! Це у Ласло Боднара – як змія". Ми дуже добре прийняли перших темношкірих легіонерів", - пригадав динамівець.

"Я зустрічав його сім'ю, тому що у нього як раз було тренування. Поїхав до аеропорту і для дочки купив іграшкового великого білого ведмедя. Вона таких іграшок не бачила. Узяла ведмедика і давай його обіймати. Вона вперше побачила добру білу людину і з першого погляду полюбила мене. Коли ми з аеропорту під'їхали до квартири, взяла мене за руку і тягнула за собою", - сказав Чубаров.

"Дочка потім весь час питала, де дідусь. А Лакі наступного дня зустрів мене, обійняв і подякував. Дуже важливо добре зустріти легіонера. Я в молодості поїхав грати в Казахстан і нікого там не знав – було нудно", - зізнався екс-адмін Динамо.

Нагадаємо, що за словами Чубарова, не всі в клубі були згодні з призначенням Хацкевича.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
13:54
Футбол. Іван Яремчук: Дати б Гармашу гарненько по одному місцю
13:36
Бокс. Лінарес: Останні бої Ломаченка не були великими
13:15
Футбол. Лідер Динамо став найкращим гравцем 26 туру УПЛ
12:57
Футбол. Участь молодого таланта Динамо у матчі з Шахтарем під питання
12:40
Футбол. У 1997 році Вердер не захотів купити Шевченка
12:19
Футбол. Рональдіньо: "Барселоні потрібно схрестити пальці і сподіватися, що в клуб прийде хтось з половиною здібностей Мессі"
11:56
Футбол. Екс-адміністратор Динамо цитує легіонера: "У Лакі маленький! Це у Ласло Боднара – як змія"
11:38
Футбол. XL vs XXXL: Ібрагімович зустрівся з Шакілом О'Нілом. ФОТО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!