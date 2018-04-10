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688 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 12:19
Рональдіньо: "Барселоні потрібно схрестити пальці і сподіватися, що в клуб прийде хтось з половиною здібностей Мессі"
|Роналдіньо і Мессі
Барселоні буде важко пережити відхід із команди лідера Ліонеля Мессі.
Про це сказав екс-гравець каталонців Роналдіньо.
"Барселоні потрібно схрестити пальці і сподіватися, що в клуб прийде хтось з половиною здібностей Мессі. Цього буде досить. Я ніколи не втомлюсь вихваляти Лео. Це не просто великий гравець – це велика людина, справжня особистість. Він з тих, кого не втомлюєшся хвалити", - розповів Роналдіньо.
"А коли Мессі виходить на поле... Ми могли б цілий рік про нього говорити. Лео грає краще з кожним матчем. Він – жива легенда", - цитує бразильця Goal.com.
Нагадаємо, що Мессі отримав дивну посаду в ООН.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій