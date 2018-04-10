Рональдіньо: "Барселоні потрібно схрестити пальці і сподіватися, що в клуб прийде хтось з половиною здібностей Мессі"

Роналдіньо і Мессі

Барселоні буде важко пережити відхід із команди лідера Ліонеля Мессі.

Про це сказав екс-гравець каталонців Роналдіньо.

"Барселоні потрібно схрестити пальці і сподіватися, що в клуб прийде хтось з половиною здібностей Мессі. Цього буде досить. Я ніколи не втомлюсь вихваляти Лео. Це не просто великий гравець – це велика людина, справжня особистість. Він з тих, кого не втомлюєшся хвалити", - розповів Роналдіньо.

"А коли Мессі виходить на поле... Ми могли б цілий рік про нього говорити. Лео грає краще з кожним матчем. Він – жива легенда", - цитує бразильця Goal.com.

Нагадаємо, що Мессі отримав дивну посаду в ООН.