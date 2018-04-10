У 1997 році Вердер не захотів купити Шевченка

Андрій Шевченко в Динамо

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко 21 рік тому міг опинитися у німецькому Вердері.

Про це повідомляє Команда №1.

У 1997 році менеджер бременського Вердера Вільям Лемке і тодішній наставник музикантів Вольфганг Сідка прибули до Києва, щоб оформити трансфер з Динамо Юрія Максимова.

Нібито в ході переговорів керівництво київського клубу запропонувало німецьким емісарам придбати ще й молодого нападника Андрія Шевченка. Але Сідка і Лемке не захотіли навіть слухати про перспективного футболіста.

Додамо, в 1999 році Шевченко перейшов із київського Динамо в Мілан за 23 мільйони євро.

Нагадаємо, що Шевченко проведе жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів.