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789 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 12:40
У 1997 році Вердер не захотів купити Шевченка
|Андрій Шевченко в Динамо
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко 21 рік тому міг опинитися у німецькому Вердері.
Про це повідомляє Команда №1.
У 1997 році менеджер бременського Вердера Вільям Лемке і тодішній наставник музикантів Вольфганг Сідка прибули до Києва, щоб оформити трансфер з Динамо Юрія Максимова.
Нібито в ході переговорів керівництво київського клубу запропонувало німецьким емісарам придбати ще й молодого нападника Андрія Шевченка. Але Сідка і Лемке не захотіли навіть слухати про перспективного футболіста.
Додамо, в 1999 році Шевченко перейшов із київського Динамо в Мілан за 23 мільйони євро.
Нагадаємо, що Шевченко проведе жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій