Участь молодого таланта Динамо у матчі з Шахтарем під питання

Микола Шапаренко / Команда №1

19-річний півзахисник Динамо Микола Шапаренко може не зіграти проти Шахтаря в 27 турі УПЛ.

Про це повідомляє Команда №1.

Травма півзахисника Динамо і молодіжної збірної України Миколи Шапаренко, який в поєдинку з Зорею пошкодив ключицю, виявилася не такою серйозною, як припускали відразу.

Утім, участь цього футболіста в грі з Шахтарем поки під великим питанням. Лікарі діагностували у Шапаренка пошкодження зв'язок ключиці. Наразі він носить спеціальну пов'язку і працює в тренажерному залі в спокійному режимі.

Матч Шахтар - Динамо відбудеться 14 квітня.

Нагадаємо, що лідер Шахтаря також може пропустити поєдинок з киянами.