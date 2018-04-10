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608 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 12:57
Участь молодого таланта Динамо у матчі з Шахтарем під питання
|Микола Шапаренко / Команда №1
19-річний півзахисник Динамо Микола Шапаренко може не зіграти проти Шахтаря в 27 турі УПЛ.
Про це повідомляє Команда №1.
Травма півзахисника Динамо і молодіжної збірної України Миколи Шапаренко, який в поєдинку з Зорею пошкодив ключицю, виявилася не такою серйозною, як припускали відразу.
Утім, участь цього футболіста в грі з Шахтарем поки під великим питанням. Лікарі діагностували у Шапаренка пошкодження зв'язок ключиці. Наразі він носить спеціальну пов'язку і працює в тренажерному залі в спокійному режимі.
Матч Шахтар - Динамо відбудеться 14 квітня.
Нагадаємо, що лідер Шахтаря також може пропустити поєдинок з киянами.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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