Шахтар - Динамо: Степаненко повернувся, у Марлоса проблеми

Тарас Степаненко

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко повернувся на тренуваннях в загальну групу.

Про це повідомляє Команда №1.

Раніше повідомлялося, що Степаненко може не зіграти проти Динамо 14 квітня. Натомість достроково завершив останнє тренування гірників бразилець Марлос. Він відчув дискомфорт у спині.

Нагадаємо, що у Динамо під питанням участь у матчі Шапаренка.