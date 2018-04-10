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173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 16:29
Шахтар - Динамо: Степаненко повернувся, у Марлоса проблеми
|Тарас Степаненко
Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко повернувся на тренуваннях в загальну групу.
Про це повідомляє Команда №1.
Раніше повідомлялося, що Степаненко може не зіграти проти Динамо 14 квітня. Натомість достроково завершив останнє тренування гірників бразилець Марлос. Він відчув дискомфорт у спині.
Нагадаємо, що у Динамо під питанням участь у матчі Шапаренка.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій