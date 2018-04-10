ФІФА скасує систему оренди футболістів?

ФІФА може внести зміни в системі оренди футболістів.

Виконавчий комітет обговорить можливі реформи в жовтні цього року.

Також буде розглядатися варіант повного скасування системи оренди. Оренда замислювалася як інструмент, який буде допомагати молодим гравцям розвиватися в клубах нижче рангом, проте в ФІФА вважають, що зараз клуби використовують систему в особистих інтересах.

Видання France Football зазначає, що топ-клуби підписують велику кількість молодих гравців, здають їх по орендах, а потім перепродують, не давши їм можливості зіграти за першу команду.

У нинішньому сезоні Ювентус відправив в оренду 41 футболіста, Удінезе - 27, Челсі - 22, а Манчестер Сіті - 18, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що у правилах футболу сталося дві серйозні зміни.