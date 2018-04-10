ФІФА скасує систему оренди футболістів?
ФІФА може внести зміни в системі оренди футболістів.
Виконавчий комітет обговорить можливі реформи в жовтні цього року.
Також буде розглядатися варіант повного скасування системи оренди. Оренда замислювалася як інструмент, який буде допомагати молодим гравцям розвиватися в клубах нижче рангом, проте в ФІФА вважають, що зараз клуби використовують систему в особистих інтересах.
Видання France Football зазначає, що топ-клуби підписують велику кількість молодих гравців, здають їх по орендах, а потім перепродують, не давши їм можливості зіграти за першу команду.
У нинішньому сезоні Ювентус відправив в оренду 41 футболіста, Удінезе - 27, Челсі - 22, а Манчестер Сіті - 18, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що у правилах футболу сталося дві серйозні зміни.
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