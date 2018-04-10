У Комітеті арбітрів визнали, що Динамо забило Зорі із оффсайду

Беньямін Вербич

Комітет арбітрів ФФУ вважає, що гол хавбека Динамо Беньяміна Вербича у ворота Зорі не був би зарахований, якби працювала система відеоповторів.

Про це йдеться на сайті Комітету.

"На 50-й хвилині лайнсмену не вистачило концентрації і він не помітив Вербича, який впав на газон. Після відскоку м'яча від воріт гостей, Вербич піднімається з газону і, використовуючи вигоду у вигляді власного положення поза грою, що передувало удару, забиває гол не за правилами.

Цей гол не повинен був бути зарахований і, якби була застосована система відеоповторів, то такий гол було б відмінено", - йдеться в заяві Комітету арбітрів.

Як відомо, .