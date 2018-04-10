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114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 16:55
У Комітеті арбітрів визнали, що Динамо забило Зорі із оффсайду
|Беньямін Вербич
Комітет арбітрів ФФУ вважає, що гол хавбека Динамо Беньяміна Вербича у ворота Зорі не був би зарахований, якби працювала система відеоповторів.
Про це йдеться на сайті Комітету.
"На 50-й хвилині лайнсмену не вистачило концентрації і він не помітив Вербича, який впав на газон. Після відскоку м'яча від воріт гостей, Вербич піднімається з газону і, використовуючи вигоду у вигляді власного положення поза грою, що передувало удару, забиває гол не за правилами.
Цей гол не повинен був бути зарахований і, якби була застосована система відеоповторів, то такий гол було б відмінено", - йдеться в заяві Комітету арбітрів.
Як відомо, Вербич відхилив пропозицію англійського клубу заради Динамо.
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