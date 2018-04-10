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250 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 17:17
Екс-адміністратор Динамо розповів про конфлікт Реброва і Хачеріді
У Сергія Реброва був конфлікт із захисником Динамо Євгеном Хачеріді.
Про це розповів екс-адміністратор киян Олександр Чубаров.
"Реброва не злюбив Хачеріді. Так, Женя - хлопець непростий, але в тому, як все вийшло, винен не тільки він сам, але і Ребров.
"На зборах гра, Ребров кричить: "Женя, швидше, що ти як стара баба тягнеш туди-сюди? Віддай м'яч наліво, направо" або: "Женя, ти як сонна баба, ти не готовий до гри, може підеш відпочинеш".
"Женя нічого не відповів і пішов з поля. Ребров запитав: "Женя, куди ти пішов?" У відповідь: "Ви ж сказали, що я не готовий", - цитує Чубарова tribuna.com.
Як відомо, Хачеріді 7 місяців не отримує зарплату в Динамо, а під час матчу з Лаціо футболіст відмовився виходити на заміну.
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