Екс-адміністратор Динамо розповів про конфлікт Реброва і Хачеріді

У Сергія Реброва був конфлікт із захисником Динамо Євгеном Хачеріді.

Про це розповів екс-адміністратор киян Олександр Чубаров.

"Реброва не злюбив Хачеріді. Так, Женя - хлопець непростий, але в тому, як все вийшло, винен не тільки він сам, але і Ребров.

"На зборах гра, Ребров кричить: "Женя, швидше, що ти як стара баба тягнеш туди-сюди? Віддай м'яч наліво, направо" або: "Женя, ти як сонна баба, ти не готовий до гри, може підеш відпочинеш".

"Женя нічого не відповів і пішов з поля. Ребров запитав: "Женя, куди ти пішов?" У відповідь: "Ви ж сказали, що я не готовий", - цитує Чубарова tribuna.com.

Як відомо, Хачеріді 7 місяців не отримує зарплату в Динамо, а під час матчу з Лаціо футболіст відмовився виходити на заміну.