Екс-гравець збірної України забив "ударом скорпіона". ВІДЕО

Антон Шиндер

Колишній нападник Шахтаря, Ворскли і Таврії Антон Шиндер відзначився в матчі чемпіонату Казахстану.

В грі проти Атирау (2:2) нападник Тобола забив "ударом скорпіона".

Раніше була інформація, що Щиндер став гравцем російського Амкара.