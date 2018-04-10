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317 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 17:35
Екс-гравець збірної України забив "ударом скорпіона". ВІДЕО
|Антон Шиндер
Колишній нападник Шахтаря, Ворскли і Таврії Антон Шиндер відзначився в матчі чемпіонату Казахстану.
В грі проти Атирау (2:2) нападник Тобола забив "ударом скорпіона".
Раніше була інформація, що Щиндер став гравцем російського Амкара.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій