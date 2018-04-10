СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
330 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 18:14
Власник Зорі пророкує повернення Коломойського у футбол
|Ігор Коломойський
Ігор Коломойський повернеться у великий футбол.
Таку думку FootballHub висловив президент Зорі Володимир Геллер, розповідаючи про власників клубів, з якими він підтримує стосунки.
"Ми і зараз телефонуємо один одному. Постійно спілкуюся з одними і тими ж людьми, не залежно від того, чи грає клуб у вищій лізі, або ні", - сказав він.
"Говоримо про життя, про футбол, про погоду. З усіма в мене дружні стосунки. І з Рінатом Леонідовичем Ахметовим і з Ігорем Валерійовичем Коломойським", - зазначив Геллер.
На питання, чи хоче Коломойський повернутися в футбол, Геллер відповів: "Ми не обговорювали це питання, але я впевнений, що він буде повертатися".
Як відомо, раніше Геллер зробив заяву щодо фінансування Зорі.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій