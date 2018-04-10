Власник Зорі пророкує повернення Коломойського у футбол

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський повернеться у великий футбол.

Таку думку FootballHub висловив президент Зорі Володимир Геллер, розповідаючи про власників клубів, з якими він підтримує стосунки.

"Ми і зараз телефонуємо один одному. Постійно спілкуюся з одними і тими ж людьми, не залежно від того, чи грає клуб у вищій лізі, або ні", - сказав він.

"Говоримо про життя, про футбол, про погоду. З усіма в мене дружні стосунки. І з Рінатом Леонідовичем Ахметовим і з Ігорем Валерійовичем Коломойським", - зазначив Геллер.

На питання, чи хоче Коломойський повернутися в футбол, Геллер відповів: "Ми не обговорювали це питання, але я впевнений, що він буде повертатися".

Як відомо, раніше Геллер зробив заяву щодо фінансування Зорі.